США: более миллиона жертв ковида

В Соединённых Штатах число жертв коронавируса превысило миллион человек. По этому показателю страна уверенно держит первое место в мире. При этом число инфицированных за неделю достигло в среду рекордного значения – более 450 тысяч. Всего с 20 января 2020 года, когда здесь был зарегистрирован первый случай, в стране с трёхсот тридцати миллионным населением зафиксировано более 80 миллионов случаев заражения.

По мнению экспертов высокая смертность от ковида в США объясняется целым рядом причин. В частности, значительное число местных жителей страдает от излишнего веса и гипертонии, что повышает риск летального исхода. Отмечается также перегруженность больниц и недоверие к вакцине у части населения.

Между тем в Международной организации здравоохранения не исключают, что в действительности от последствий ковида скончалось ещё больше людей в какой-то другой стране, где не ведётся столь же тщательного учёта.