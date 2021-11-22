Чили: выбор между ультраконсервативной и леворадикальной повестками

Выборы президента в Чили не обошлись без второго тура. По итогам прошедшего в стране голосования никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Теперь на пост главы государства претендуют Хосе Антонио Каст от Республиканской партии и Габриэль Борик от коалиции левых.

Каст получил в первом туре почти 30% голосов. Его называют одним из ярчайших консерваторов Чили. Он, в частности, оправдывал режим Пиночета. Каст выступает за запрет абортов даже в случае изнасилования и угрозы жизни матери, за сокращение налогов и расширение полномочий правоохранительных органов.

Да здравствует Чили! Мы исцелимся, мы будем работать над возвращением к спокойной жизни, мы восстановим правопорядок, вернём прогресс, нашу свободу. Теперь каждая женщина, которая боится возвращаться домой из-за уличной преступности и домогательств, обретает надежду на спокойную жизнь. Хосе Антонио Каст кандидат в президенты Чили

Габриэль Борик в первом туре получил более 23% голосов. Это самый молодой из кандидатов в президенты и прямая противоположность Хосе Антонио Каста. Десять лет назад Борик был лидером студенческих протестов против платного высшего образования. Он выступает за введение налога на роскошь, за увеличение сборов с горнодобывающей промышленности, легализацию абортов и всеобщее бесплатное образование.

На фоне явных признаков поляризации взглядов избирателей уходящий президент Чили Себастьян Пиньера призвал кандидатов проявлять ответственность, избегать популизма и не допустить раскола общества.

Второй тур президентских выборов в Чили назначен на 19 декабря.