Покупка Твиттера: "ядовитая пилюля" для Илона Маска

Покупка Твиттера: "ядовитая пилюля" для Илона МаскаКомментарии
Твиттер стремится защититься от враждебного поглощения: после того, как миллиардер Илон Маск предложил выкупить 100% акций социальной сети, совет директоров предоставил дополнительные права акционерам при продаже активов.
Доля создателя SpaceX и генерального директора Tesla в капитале социальной сети составляет 9,2%. Он готов приобрести фирму, которая оценивается в 37 миллиардов долларов за 43 миллиарда.
Аналитик Wedbush Дэн Айвес отмечает, что мотивация миллиардера связана с его философскими и политическими установками:"Для многих обозревателей происходит что-то поистине историческое. Это как вхождение в "Сумеречную зону" в одноименном сериале. Я имею ввиду, что никто в этом году не ставил на Маска. Но вот самый богатый человек на планете решил бороться с цензурой в интернете. Для этого ему необходимо стать единоличным владельцем Твиттера".
Несколько недель назад Маск спросил у своей армии подписчиков (более 81 млн), придерживается ли, по их мнению, Твиттер принципов свободы слова и демократии, 70,4% ответили отрицательно.
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