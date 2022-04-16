Покупка Твиттера: "ядовитая пилюля" для Илона Маска

Твиттер стремится защититься от враждебного поглощения: после того, как миллиардер Илон Маск предложил выкупить 100% акций социальной сети, совет директоров предоставил дополнительные права акционерам при продаже активов.

Благодаря манёвру, прозванному "ядовитой пилюлей", покупка компании обойдётся ему намного дороже. Это не значит, что Твиттер полностью отказывается от соглашения, но это манёвр ставит компанию в выгодное положение и может заставить Маска пересмотреть своё предложение, несмотря на заявления о том, что его последняя цена – это 54 доллара и 20 центов за акцию. Маск нередко менял свою позицию, поэтому он может предложить больше. Пол Харлофф Аналитик глобальных рынков, Associated Press

Доля создателя SpaceX и генерального директора Tesla в капитале социальной сети составляет 9,2%. Он готов приобрести фирму, которая оценивается в 37 миллиардов долларов за 43 миллиарда.

Аналитик Wedbush Дэн Айвес отмечает, что мотивация миллиардера связана с его философскими и политическими установками:"Для многих обозревателей происходит что-то поистине историческое. Это как вхождение в "Сумеречную зону" в одноименном сериале. Я имею ввиду, что никто в этом году не ставил на Маска. Но вот самый богатый человек на планете решил бороться с цензурой в интернете. Для этого ему необходимо стать единоличным владельцем Твиттера".

Несколько недель назад Маск спросил у своей армии подписчиков (более 81 млн), придерживается ли, по их мнению, Твиттер принципов свободы слова и демократии, 70,4% ответили отрицательно.

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