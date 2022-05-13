Россия отменила поставки газа через Польшу

Россия прекращает транзит газа в Европу через Польшу.

Введенные Москвой санкции против ряда зарубежных энергетических компаний запрещают "Газпрому" использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ польский участок газопровода "Ямал - Европа".

В конце апреля Россия приостановила транзит газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за поставки в рублях. Теперь эти страны работают над поиском альтернативных вариантов.

Германия, пострадавшая от отключения газопровода "Ямал-Европа", осуждает последние действия Москвы.

В целом, надо сказать, ситуация ухудшается до такой степени, что объявления об использовании газа и нефти в качестве оружия теперь становятся реальностью в разных местах Роберт Хабек министр экономики и проблем климата Германии

Польша уже заявляла, что отключение газа Россией было нарушением контракта. В свою очередь "Газпром" обвиняет европейские страны в несоблюдении условий соглашений, не позволяя ему управлять трубопроводами, а также осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместных предприятий.

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