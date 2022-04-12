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Дания

Норвежский газ для Польши

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Власти Дании выдали необходимые экологические разрешения
Власти Дании выдали необходимые экологические разрешения   -   Авторское право  John Randeris/AP

Война на Украине ускорила строительство в Дании участка газопровода Baltic Pipe, по которому "голубое топливо" из Норвегии будет поставляться в Польшу. Через неделю после вторжения российских войск власти выдали необходимые экологические разрешения, ожидание которых до этого растянулось на месяцы. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию в январе будущего года.

Ежегодная газотранспортная мощность проекта — 10 миллиардов кубометров. Он покроет на 50% объем потребления в Польше. Страна не намерена продлевать истекающий в этом году долгосрочный контракт с "Газпромом"

"Со всеми подрядчиками у нас развивается очень хорошее сотрудничество, чтобы ускорить процесс и сделать все возможное, чтобы выполнить график работ. Конечно, это делается, чтобы газ был в системе Дании, но в основном чтобы помочь нашим хорошим соседям и нашим друзьям в Польше", — говорит менеджер проекта в ДанииСёрен Джуд Ларсен.

Но если для Польши строительство газопровода — хорошая новость, эксперты отмечают, что Норвегия, второй по величине европейский поставщик после России, уже снабжает континент в полном объеме и норвежского газа на всех не хватит, поэтому поставки в Великобританию и Германию могут сократиться. Но легкой замены российскому газу в Европе нет.