Польша хочет жить без российского газа

Польша хочет жить без российского газаКомментарии
Варшава намерена найти альтернативу российским энергоносителям. Ещё до того, как Газпром решил прекратить экспорт газа Польше из-за отказа платить в рублях, власти страны заявляли, что не намерены продлевать договор, на поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал – Европа", срок действия которого истекает в этом году.
Строящийся газопровод "Балтийская труба" между Данией и Польшей предоставит полякам доступ к норвежской газотранспортной системе.
26 апреля польские власти ввели собственные санкции против компаний "Газпром", "Новатэк" и филиала Novatek Green Energy. Из-за этого более десяти коммун страны оказались отрезанными от газоснабжения. Позже правительство обязала "Новатэк" передать газовую инфраструктуру государственным компаниям Польши.
Из Варшавы передаёт корреспондент Euronews Магдалена Ходовник: "В начале года поляки столкнулись со значительным повышением цен на энергоносители, в том числе на газ. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы прекращение российского импорта не стало болезненным для кошельков рядовых граждан. Власти также отмечают, что диверсификация на топливном рынке позволит избежать политической подоплёки в вопросах энергетики".
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