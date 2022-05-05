Польша хочет жить без российского газа

Варшава намерена найти альтернативу российским энергоносителям. Ещё до того, как Газпром решил прекратить экспорт газа Польше из-за отказа платить в рублях, власти страны заявляли, что не намерены продлевать договор, на поставки голубого топлива по газопроводу "Ямал – Европа", срок действия которого истекает в этом году.

Нас связывал так называемый Ямальский контракт, поэтому мы до сих пор импортировали так много российского газа. Теперь, когда нас отключили от трубы, у нас появилась возможность покупать природный газ у других поставщиков. Мы готовы к диверсификации, и в наших хранилищах накопились рекордные объёмы топлива. Конечно, нынешний ажиотаж не мог не сказаться на ценах, но это привычное дело на бирже: инвесторы всегда с тревогой ожидают, что ещё вытворит Россия на газовом рынке. Войцех Якобик Аналитик в сфере энергетики.

Строящийся газопровод "Балтийская труба" между Данией и Польшей предоставит полякам доступ к норвежской газотранспортной системе.

"Балтийская труба" свяжет месторождения газа в Северном море с побережьем Польши.

В наших планах стать полностью независимыми от импорта с востока. "Балтийская труба" будет введена в эксплуатацию к концу года, по ней Польша будет ежегодно получать 10 миллиардов кубометров газа. Наше текущее потребление составляет 20 миллиардов кубометров, помимо нового проекта у нас есть и собственное производство, которое даёт нам около 4-х миллиардов. Остальные объёмы покроют мощности нашего СПГ-терминала в Свиноуйсьце. В общем, этого должно хватить. Адам Гибурже-Четвертинский Заместитель министра климата и окружающей среды Польши

26 апреля польские власти ввели собственные санкции против компаний "Газпром", "Новатэк" и филиала Novatek Green Energy. Из-за этого более десяти коммун страны оказались отрезанными от газоснабжения. Позже правительство обязала "Новатэк" передать газовую инфраструктуру государственным компаниям Польши.

Свободный рынок допускал такие ситуации, когда в отдельных регионах страны заключались договоры о газоснабжении с предприятиями с российским участием. Поскольку компания "Новатэк" связана с прокремлевским олигархом, она попала под санкции и больше не могла у нас работать. Это часть нашего ответа на зверства, которые Путин учинил в Украине. Даниэль Милевский Депутат Сейма Польши

Из Варшавы передаёт корреспондент Euronews Магдалена Ходовник: "В начале года поляки столкнулись со значительным повышением цен на энергоносители, в том числе на газ. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы прекращение российского импорта не стало болезненным для кошельков рядовых граждан. Власти также отмечают, что диверсификация на топливном рынке позволит избежать политической подоплёки в вопросах энергетики".

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