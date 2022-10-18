В последние недели США в очередной раз значительно расширили свои обещания о военной и финансовой поддержке Украины. Европейские страны, с другой стороны, более скромны в своих обещаниях. Кроме того, поставки, заявленные странами ЕС, идут в Украину весьма медленными темпами. Таковы результаты последнего обзора "Трекер поддержки Украины", который регулярно публикует немецкий Кильский институт мировой экономики.

В последние два месяца США взяли на себя новые обязательства в размере чуть менее 12 миллиардов евро, в результате чего общая сумма американской военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине превысила 52 миллиарда евро.

Страны и институты ЕС за тот же период увеличили свои обещания в поставках помощи всего на 1,4 миллиарда евро, и теперь их общая сумма составляет чуть более 29 миллиардов евро.

"США сейчас выделяют почти в два раза больше средств, чем все страны и институты ЕС вместе взятые. Это скудный показатель для крупных европейских держав, тем более что зачастую их помощь поступает в Украину с большими задержками. Низкий объём новых обязательств, взятых [на себя странами ЕС] летом, теперь, похоже, стал систематическим", - говорит Кристоф Требеш, руководитель группы Кильского института, которая занимается обновлением "Трекера поддержки Украины".

"Правительство США - гораздо более надежный партнер Украины, чем страны ЕС, которые до сих пор не выделили пакет финансовой помощи, обещанный [со стороны Евросоюза] еще в апреле".

В Кильском институте мировой экономики оценили, какую часть своих запасов танков, гаубиц и ракетных установок различные страны уже передали Украине. Согласно отчету, поставки составляют около 2% от общих запасов танков в странах НАТО и ЕС, 4% гаубиц и 5% реактивных систем залпового огня (РСЗО). Среди крупнейших экономик ЕС - Германия и Франция, которые поставили Украине значительную часть своих запасов. Германия предоставила Украине по 12% гаубиц и РСЗО, а Франция - 25% гаубиц и 15% РСЗО.

Министерство обороны Украины опубликовало в твиттере призыв к Франции поставить для борьбы с Россией ещё самоходных гаубиц "Цезарь". Ролик в твиттере записан в кокетливом тоне, якобы в адрес звёзд французского экрана, а также президента страны Макрона. Саундтреком послужила романтическая композиция Сержа Генсбура и Джейн Биркин Je t'aime... moi non plus с просьбой доказательств любви - в данном случае в виде поставок гаубиц "Цезарь".

Гаубицы "Цезарь" - центральный элемент французских военных поставок Украине. Самоходная, чрезвычайно мобильная пушка имеет радиус действия 40 км.

"Жесты любви могут принимать различные формы, но если вы действительно хотите завоевать наши сердца, ничто не сравнится с высокомобильным самоходным 155-мм орудием. Спасибо большое, Франция! Пришлите нам ещё", - такие титры сопровождают монтаж в приложенном к твиту ролике.

По словам специального советника Фонда стратегических исследований Франсуа Хейсбура, который недавно посетил Киев, чтобы оценить масштаб поставок французского оружия, они составляют всего 1,4% от общего объема военной помощи Украине. Это капля в море и далеко позади США (49%), Польши (22%) и Германии (9%).

По отношению к ВВП стран, помогающих Украине, Франция значительно отстает от большинства членов ЕС, занимая место после Греции и Португалии, двух довольно мелких в военном отношении европейских стран. В чём же тут причина?

На карте составленной Кильским институтом мировой экономики, - страны, оказывающие военную помощь Украине и выражение этих поставок как процент от ВВП этих стран. В абсолютном выражении лидируют США и Великобритания. Но относительно к бюджетам государств впереди европейские соседи России - Латвия, Эстония и Польша.

Восемнадцать гаубиц "Цезарь", отправленных в Украину, - это 25% от всех французских запасов этого типа вооружений. Как показало недавнее расследование, проведенное журналистами Радио Франс, несмотря на свою репутацию, французская армия на самом деле имеет весьма ограниченные военные ресурсы, которые к тому же постоянно сокращаются с момента падения берлинской стены.

Так, бюджет Франции на оборону сократился с 4% от ВВП в конце "холодной" войны до 1% во время президентства Николя Саркози. Объём вооружений был значительно сокращен, у французской армии стало меньше самолетов и танков. Отсюда и весьма скромное участие в поставках вооружений в Украину.