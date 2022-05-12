"Ресторан Европа" перенимает опыт "Евровидения"

Широкая популярность "Евровидения" стала источником вдохновения для итальянских рестораторов - они решили собрать под одной крышей все кулинарные достопримечательности Европы. В здании бывшей пивоварни в Турине открылся "Ресторан Европа". Каждый вечер в этом поп-ап-заведении проходят благотворительные ужины с панъевропейским меню, составленным под влиянием кухонь всех стран, участвующих в песенном конкурсе.

Ксения Амбер, украинский шеф-повар: "Немного фьюжн, немного наследия от украинских бабушек. А это украинские вареники. Вы знаете "вареники" - это традиционное блюдо в Украине. Вот и все".

А какие традиционно итальянские блюда можно здесь отведать сегодня?

Никола Бонора, итальянский шеф-повар: "Свинина из Казерты - это черная свинья, в сочетании с азиатской техникой - кисло-сладкий соус, немного зеленой спаржи Бассано, которую рубят со шнитт-луком, и ферментированный лимон, чтобы придать блюду кислинку".

А особый вкус блюдам, вероятно, придает знаменитое португальское саудаде?

Педру Алмейда, португальский шеф-повар:"Всегда... Саудаде - это то, что заставляет нас двигаться. И Португалия есть Португалия благодаря ему. Так что я очень горжусь тем, что представляю здесь Португалию".

"Ресторан Европа" - это настоящее соревнование вкусов, вдохновленное стремлением преодолеть границы и отметить слияние разных культур. Украинский шеф-повар Ксения Амбер покинула свой дом в Одессе в начале года, оставив мужа и семью. Сейчас она намерена оказывать поддержку инициативам для людей, бегущим от войны.

Ксения Амбер: "Я думаю, что заработаем деньги, чтобы помочь некоторым беженцам, и это, конечно, хорошо. Это все, что я могу сделать".

Средства, собранные "Рестораном Европа", будут переданы Всемирной центральной кухне, проекту американского шеф-повара Хосе Андреса, который занимается обеспечением питанием пострадавших в гуманитарных и климатических кризисах. Сейчас организация помогает семьям, бегущим из стран, разоренных войной.