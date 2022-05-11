Украина: идёт подсчёт погибших

Число мирных жителей Украины, погибших в результате идущих здесь боевых действий, может быть на несколько тысяч больше официально объявленного – 3381. Об этом заявляют сотрудники ООН, которые занимаются сбором соответствующих данных. По их подсчётам, более 3000 гражданских были ранены. Остаётся неизвестным, сколько мирных жителей погибло в Мариуполе, где больше двух месяцев шли бои. Но тем временем работники ООН собирают сведения в других городах. Об этом заявила Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека:

– У нас есть сведения, что в Буче и других населённых пунктах к северу от Киева, которые были оккупированы российскими войсками, жертвами бессудных убийств стали триста мужчин, женщин и детей. К сожалению, эти цифры продолжат расти по мере того, как мы будем посещать новые районы.

Зона сражений продолжает смещаться, и в стране растёт число беженцев. По ряду оценок, восемь миллионов человек стали внутренне перемещёнными лицами. Это на 24% больше, чем в марте, когда был опубликован последний доклад Международной организации по миграции. Всемирная организация здравоохранения призвала выделить 150 миллионов долларов в специальный фонд срочной помощи для Украины. Говорит Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ:

– Эти средства помогут обеспечить доступ к основным медицинским услугам, включая травматологическую помощь, шести миллионам человек. Более всего Украина нуждается сейчас в мире. Поэтому мы вновь призываем Российскую Федерацию остановить это войну.