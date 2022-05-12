Украина: отступление от Харькова и захват территории в Донбассе

Успех контрнаступления украинских сил под Харьковом обусловлен знанием местности. Такое мнение высказал командир 127-ой бригады теробороны Роман Грищенко.

По имеющимся данным, российские войска были отброшены от города и его окрестностей.

Подавляющее большинство военнослужащих, которые вступают в ряды территориальной обороны, - они набираются в конкретном районе под конкретные задачи. В чем преимущество этого: в том, что моим подчиненным карты не нужны - у них карты в голове. Они знают эту местность не по картам, они ее пешком обходили раньше. В этом наша сила Роман Грищенко командир 127-й бригады теробороны Украины

Но дальше на юго-восток, вдоль линии фронта в районе Донбасса, российские войска, продолжая вести массивные обстрелы, сумели захватить часть территории.

В то же время в подконтрольном России Херсоне на фотографиях, опубликованных Минобороны, запечатлены волонтеры, раздающие гуманитарную помощь.

Официальные лица там говорят, что планируют обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России, что подтвердит постоянную оккупацию Кремлем украинской территории, захваченной с февраля.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая инициатива должна исходить исключительно от жителей Херсонской области и иметь четкое юридическое обоснование.

В среду в Донецке отметили восьмую годовщину самопровозглашенной независимости от Украины.

Площадь Конституции в центре города была переименована в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который был в числе первых российских военнослужащих, погибших в ходе того, что Москва называет специальной военной операцией.

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