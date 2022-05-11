77-й день войны в Украине | Текстовая трансляция

77-й день войны в Украине | Текстовая трансляцияКомментарии
Россия готовится к затяжному конфликту в Украине, по сообщению высокопоставленных представителей американской разведки. Директор разведуправления Министерства обороны США Скотт Берриер заявил о том, что боевые действия в Донбассе находятся в тупике: "россияне не побеждают, украинцы не побеждают, это патовая ситуация". Берриер добавил, что Россия могла потерять на войне от 8 до 10 генералов. Директор Национальной разведки Эврил Хейнс указала на российские планы обеспечить сухопутный коридор из Донбасса в Крым и, возможно, выйти на границы непризнанного Приднестровья.
Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не приняла ни один из предложенных Украиной вариантов эвакуации защитников "Азовстали", отметив, что для спасения бойцов ВСУ используются все возможные дипломатические инструменты.
Украина прекратит транзит трети объёма поставляемого российского газа в Европу в связи с захватом газоизмерительной и компрессорной станций в Луганской области. Об этом сообщили в Операторе газотранспортной системы Украины. В "Газпроме" не видят препятствий для продолжения транзита газа.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении высокого ("жёлтого") уровня террористической опасности в граничащем с Украиной регионе до 25 мая.
Генпрокуратура Украины обвиняет российских военных в похищении историко-культурных ценностей, включая коллекцию золота скифов, из Мелитопольского краеведческого музея (Запорожская область). "Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны", – говорится в заявлении ведомства.
Британская разведка сообщает о продолжающихся боях в районе острова Змеиный: "Россия стремится увеличить свой гарнизон, расположенный на острове. Украина успешно поразила российские средства ПВО и суда снабжения с помощью турецких беспилотников "Байрактар". После уничтожения крейсера "Москва" и отступления военных кораблей в Крым позиции российского флота в этом регионе слабо защищены. Если россияне укрепят свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части акватории Чёрного моря".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2022
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Минобороны России: жители Херсона ежедневно получают более 10 тонн гуманитарной помощи.
Владимир Зеленский высказался о смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука:
Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем.
Генштаб Украины: Россия ведёт наиболее активные боевые действия на слобожанском и донецком направлениях. В утренней сводке военного органа говорится также о попытках России закрепиться на криворожском направлении, подразделения ВСУ обстреливаются с применением артиллерии, ведутся инженерные работы и создание новых позиций в районах населённых пунктов Брускинское и Большая Александровка Херсонской области.