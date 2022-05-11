77-й день войны в Украине | Текстовая трансляция

Россия готовится к затяжному конфликту в Украине, по сообщению высокопоставленных представителей американской разведки. Директор разведуправления Министерства обороны США Скотт Берриер заявил о том, что боевые действия в Донбассе находятся в тупике: "россияне не побеждают, украинцы не побеждают, это патовая ситуация". Берриер добавил, что Россия могла потерять на войне от 8 до 10 генералов. Директор Национальной разведки Эврил Хейнс указала на российские планы обеспечить сухопутный коридор из Донбасса в Крым и, возможно, выйти на границы непризнанного Приднестровья.

Владимир Зеленский заявил, что Россия пока не приняла ни один из предложенных Украиной вариантов эвакуации защитников "Азовстали", отметив, что для спасения бойцов ВСУ используются все возможные дипломатические инструменты.

Украина прекратит транзит трети объёма поставляемого российского газа в Европу в связи с захватом газоизмерительной и компрессорной станций в Луганской области. Об этом сообщили в Операторе газотранспортной системы Украины. В "Газпроме" не видят препятствий для продолжения транзита газа.