Лавров ответил Боррелю

"Воровством" назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступившего с инициативой передать Украине российские активы, замороженные в результате санкций. Об этом Лавров говорил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Алжир. Отметив взвешенность подхода Алжира к ситуации в Украине, Лавров о позиции Борреля сказал:

"Жозеп Боррель знаменит не только этим высказыванием, не только своими идеями в сфере конфискации чужого имущества, но, как помните, не так давно он сказал, что украинский кризис должен быть решён исключительно военным путём. Не мешало бы ему всё же не забывать, как называется его должность, а он является главнымдипломатом,а не военнымруководителем в Европейском союзе. (...) Впрочем, не знаю, может, в скором будущем мы увидим, как должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политикипрактически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединённые Штаты".

В минувший понедельник в интервью газете Financial Times Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о замороженных российских валютных резервах, изъять их и направить на восстановление разрушенной войной Украины. Он привёл пример США, которые, по его словам, забрали миллиарды активов афганского центробанка для потенциальной компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране.