Война в Украине и проблемы авиатранспорта

Авиакомпании мира готовятся к потенциально длительной блокировке ключевых коридоров полётов с востока на запад после того, как Европейский Союз и Москва ввели запреты на использование своего воздушного пространства. США и Канада также предприняли аналогичные действия в ответ на вторжение России в Украину. Столь беспрецедентные шаги направлены на то, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина прекратить это крупнейшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны.

Россия в ответ запретила пролёт над своей территорией авиакомпаниям из десятков стран, включая все 27 членов Европейского Союза, после того, как министры ЕС согласились отказать во въезде российским самолетам, включая частные самолёты олигархов страны.

Санкции спровоцировали отмену рейсов и дорогостоящие объезды, препятствуя восстановлению отрасли после пандемии и нанося удар по лизинговой отрасли, базирующейся в основном в Ирландии, которой было приказано прекратить вести дела с российскими авиакомпаниями.

Эксперты говорят, что без доступа к российским воздушным трассам перевозчикам придется перенаправлять рейсы на юг, а также избегать зон напряжённости на Ближнем Востоке.

Хенрик Хололей, глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту:

"Произошло значительное изменение маршрута и прямое влияние на европейские рейсы в Азию, которые совершались над территорией России. А ведь авиалинии и так уже больше всего пострадали в Европе, и я глубоко сожалею об этом, ведь это означает большие долги за отличный сервис. Вот Finnair теперь должна летать, например, в Японию без всякой прибыли. И намного дольше, чем раньше, на целых 4 часа. И другие авиакомпании, конечно, тоже страдают: их перелёт из Европы в Азию будет на 1-2 часа дольше, чем раньше, больше расход топлива, больше затрат и так далее".

Пострадали и российские авиакомпании. Так, "Аэрофлот" заявил, что отменил до дальнейшего уведомления все коммерческие рейсы по европейским направлениям, а также рейсы по ряду направлений в Центральной Америке из-за закрытия воздушного пространства Канады. А некоторые рейсы сейчас вынуждены избегать воздушного пространства Гренландии, Канады и США, что увеличило время полёта. В то же время полёты в российский Калининград продолжаются через узкий воздушный коридор. В соответствии с юридическими нормами страны не могут запретить полёты самолетов на расстоянии более 12 морских миль от линии побережья.

Калининградская область - регион России, расположенный на берегу Балтийского моря между членами ЕС Литвой и Польшей. Этот регион перешёл России от Германии в конце Второй мировой войны.

Хенрик Хололей, глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту:

"Главная задача, если посмотреть с транспортной стороны - это как вывозить украинское зерно, как сделать так, чтобы иметь достаточные мощности для его вывоза из страны, потому что там хотят его продавать, и им это нужно. А ещё на зерно существует огромный спрос, чтобы решить проблемы с продовольственной безопасностью".

Данные службы отслеживания полетов FlightRadar24 показывают пустое небо над Украиной и некоторыми районами России. "Международные авиалинии Украины" перед конфликтом отправили часть своего флота в безопасное место за границу. Однако многие рейсы выполнялись из Киева накануне вторжения России 24 февраля. Авиакомпании огибали всю страну в переполненных коридорах на север и запад, оставляя дыру в карте авиации.

Данные консалтинговой компании ForwardKeys показывают, что количество отмен рейсов в Россию и из России резко возросло после вторжения в Украину. 25 февраля, на следующий день после начала войны, каждое бронирование, сделанное для поездки в Россию, перевешивало шесть отмененных ранее существовавших бронирований.

Самые высокие показатели отмены, в порядке увеличения объёма, были отмечены в Германии, Франции, Италии, Великобритании, Индии и Турции.

Вторжение также спровоцировало обвал на рынке выездного туризма из России. Направлениями, которые пострадали от самых высоких показателей немедленных отмен с 24 по 26 февраля, были Кипр, Египет, Турция, Великобритания, Армения и Мальдивы.

"Российская туристическая экономика начала восстанавливаться после пандемии, и теперь она испытает ещё один существенный удар. Серьёзные последствия также будут нанесены направлениям, которые сильно зависят от посетителей из России", - сказал Оливье Понти, вице-президент ForwardKeys, в недавнем отчете.