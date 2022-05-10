Во французском Лионе открылся дом Украины

Во французском Лионе появился кусочек Украины. В конце апреля в центре города открылся Domivka — дом, где украинцы, живущие в регионе, и особенно украинские беженцы, спасшиеся от войны, могут встретиться и найти поддержку, домашний уют и теплоту, говорит основательница проекта Виктория Диденко:

"Мы поняли, что в Лионе нет места для украинцев, где они бы чувствовали себя как дома. Такого местечка, среды, где им было бы комфортно, места, которое бы облегчило их интеграцию во французское общество. Где можно сделать короткий перерыв в жизни, которая сейчас достаточно тяжелая психологически: вокруг них постоянно говорят по-французски, они встречаются с другими культурными кодами. Здесь они могут вернуться к своим корням, сделать небольшую украинскую паузу".

Здесь говорят по-украински, читают украинские книги и едят украинские блюда. Открытие этого дома вызвало прилив солидарности среди представителей украинской диаспоры.

"Я пришла передать в дом книги на украинском языке и книги об Украине. Конечно же, абсолютно необходимо помогать семьям, которые приехали сюда, настолько, насколько возможно", — рассказывает украинка, живущая в Лионе, Одарка Кокоц.

Проект организует мастер-классы, различные встречи, вечера украинской кухни, кинопоказы, дебаты и игры — как для украинцев, так и для французов, желающих больше узнать об украинской культуре.