Зеленский: "Мы отмечаем День Победы над нацизмом"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня победы над нацизмом во второй мировой войне, который отмечается в стране с 2015 года. Из-за военного положения парадов и праздничных мероприятий в Киеве устраивать не стали.

– Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом, – заявил, в частности, Зеленский. – И мы никому не отдадим ни единого кусочка нашей истории. Мы гордимся предками, которые вместе с другими народами антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не позволим аннексировать эту победу, не позволим её присвоить.

Зеленский напомнил об успехах советской армии, в рядах которой, в частности, сражался в годы войны и его дед, удостоенный двух орденов Красной Звезды:

– Нацисты были изгнаны из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Мариуполь был освобождён от нацистов. Нацистов изгнали со всей Украины, но города, которые я назвал, нас сегодня особенно вдохновляют. Они дают нам веру в то, что мы обязательно прогоним оккупантов с нашей земли.