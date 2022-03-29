В Северной Ирландии выросли цены из-за войны на Украине

В Северной Ирландии рост цен на мазут, газ и электроэнергию с начала войны на Украине побил рекорд в Европе. Пенсионер Кевин Мёрфи из графства Арма на юге Ольстера вынужден каждый день отслеживать своё потребление: "Я в ужасе, ещё 24 февраля я платил 650 евро, затем цена удвоилась, но сегодня откатилась до тысячи за бак топочного мазута".

За последний месяц в Северной Ирландии мазут подорожал на 35%. В этой части Соединённого Королевства власти не регулируют цены на энергоносители, что вызывает гнев жителей Белфаста:

– Всё достаточно дорого, повседневные расходы растут, инфляция – это всего лишь один из факторов, полагаю, что кризис особенно ударит по людям с самыми низкими доходами.

– В Северной Ирландии все одно и то же: почему-то мы всегда должны платить больше, чем остальные. Нынешний рост цен на мазут просто возмутителен, правительство должно нам помочь.

– Нужно обязательно что-то с этим делать, есть те, у кого больше средств, но те, кто живёт скромно, не могут обойтись без поддержки, это им жизненно необходимо.

Люди обращаются не только к региональным властям, но и предъявляют требования правительству в Лондоне.

На прошлой неделе мы были разочарованы так называемым "Весенним заявлением" канцлера казначейства в палате общин. Канцлер мог бы не повышать взносы в фонд социального страхования, а также произвести антиинфляционные выплаты населению. На местном уровне был заблокирован транш в 350 миллионов евро, потому что Демократическая юнионистская партия вышла из правительственной коалиции, а эти средства нужны для поддержки жителей Северной Ирландии. Резервы нефти должны регулироваться местной коммунальной компанией. А также не вижу причин, почему у нас не действует ценовой порог, такие ограничения введены в остальных частях Королевства. Эндрю Мьюир Член Ассамблеи Северной Ирландии (партия "Альянс")

"Топочный мазут, газ и электричество стоят в Северной Ирландии дороже, чем в странах Евросоюза. Однако с переходом на летнее время потребление должно сократиться. __Если власти не примут меры по сдерживанию цен на энергоносители к следующей зиме, то владельцам домов с низкими доходами придётся вновь затянуть пояса", – передаёт Кен Мюррей, корреспондент Euronews из Белфаста.