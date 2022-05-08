Триумф Карлоса Алькараса в Мадриде

Победителем и главной сенсацией теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде стал испанец Карлос Алькарас. Его финальный матч с прошлогодним чемпионом, представителем Германии Александром Зверевым закончился разгромным счетом 6:3, 6:1 за один час четыре минуты. Вторая партия прошла при полном преимуществе Алькараса, который отдал сопернику лишь стартовый гейм.

В четвертьфинале Карлосу Алькарасу уступил его соотечественник , пятая ракетка мира Рафаэль Надаль. А в полуфинальном матче Алькарас обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который после встречи с испанцем заявил, что сыграл свой лучший теннис в нынешнем сезоне.

Это уже второй триумф на турнирах серии "Мастерс" для 19-летнего испанского теннисиста. Ранее в этом году он победил на турнире в Майами (США) и занимает девятое место в рейтинге ATP.