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Филиппины

Филиппины: сын диктатора — лидер предвыборной кампании

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Фердинанд Маркос-младший — лидер предвыборной гонки
Фердинанд Маркос-младший — лидер предвыборной гонки   -   Авторское право  Aaron Favila/The Associated Press

На Филиппинах — заключительные митинги кандидатов в президенты страны: выборы главы государства должны состояться в понедельник.

Одной из ведущих кандидатур называют действующего вице-президента, независимую кандидатку Лени Робредо.

Отдельно граждане будут выбирать вице-президента, а кроме того, решат судьбу более чем 300 депутатских мандатов.

Действующий президент Родриго Дутерте в выборах не участвует: филиппинские законы не предусматривают второго срока.

Безусловный лидер президентской гонки — Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего диктатора Филиппин. Опросы отдают ему 56% голосов, он намного опережает всех соперников. В гонке за вице-президентское кресло на прошлых выборах Лени Робредо обошла его всего на полпроцента.

64-летний политик нечасто выступает в традиционных СМИ, зато ведёт масштабную кампанию в социальных сетях, рассчитывая прежде всего на молодёжь.