Филиппины: Маркосы возвращаются

Филиппины, похоже, вновь обрели Фердинанда Маркоса : сын и тезка свергнутого диктатора, ныне покойного, готов заявить о победе на президентских выборах. Избирательная комиссия сообщила, что Маркос-младший по прозвищу "Бонгбонг" получил 30 миллионов голосов, это почти вдвое больше, чем у его главной соперницы Лени Робредо, вице-президента Филиппин.

Окончательное уточнение результатов может занять несколько дней, однако уже сегодня ясно: клан Маркосов, свергнутый и изгнанный из страны почти 40 лет назад, триумфально возвращается.

"Бонгбонгу" 64 года. Проголосовать за сына на участок явилась его мать Имельда, бывшая первой леди Филиппин в течение 21 года. Правление ее мужа, Фердинанда Маркоса - старшего было отмечено введением в стране военного положения и преследованием журналистов и диссидентов.

Некоторые наблюдатели упрекают "Бонгбонга" в том, что в ходе подготовки к выборам он манипулировал историческими фактами, пытаясь обелить своего отца.