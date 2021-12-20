Филиппинам не на что восстановиться после тайфуна

Свыше 200 человек погибли и 58 числятся пропавшими без вести на Филиппинах: страна пострадала от тайфуна, который признан одним из самых мощных на планете в уходящем году.

В результате природного бедствия особенно досталось регионам Сиаргао, Минданао и Висайским островам, оттуда бежали свыше 300 тысяч человек. Переселенцы жалуются на отсутствие скоординированной поддержки властей.

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный стихией, может достичь 400 миллионов долларов, правительство сообщило, что на первом этапе сможет выделить лишь 40 миллионов

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов. Стихии такой мощности здесь не видели с 2013 года.