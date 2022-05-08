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Ирак

Ираку грозит неурожай

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Засуха в Ираке
Засуха в Ираке   -   Авторское право  Nabil al-Jurani/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В Ираке, долгие годы страдавшем от войн и разрушений, возникла новая серьёзнейшая проблема: острая нехватка воды, что, по мнению учёных, вызвано климатическими изменениями. Реки мелеют, поля превращаются в пустыни, участились песчаные бури. Местные фермеры бьют тревогу:

– Сейчас мы с семьей не знаем, как жить дальше. У меня нет ни работы, ни зарплаты. Куда податься? Власти не помогают решить проблему с орошением. Из-за засухи мы едва ли сможем провести посевную в следующем году. В этом году засеяли лишь четверть полей, а на следующий год вообще ничего не сможем посадить, если ничего не изменится.

В 2019 и 2020 годах урожай пшеницы достиг здесь пяти миллионов тонн, этого было достаточно для обеспечения потребностей страны. В этом году здесь рассчитывают собрать не более трёх миллионов тонн, и возникнет необходимость импортировать зерно, которого на мировом рынке тоже может оказаться недостаточно.