Афганские девушки хотят вернуться в школу

В Кабуле прошла демонстрация женщин, требующих, чтобы власти дали возможность старшеклассницам продолжить учёбу. Несколько дней назад правящее в стране движение Талибан запретило им ходить в школу.

– Талибан должен вновь открыть школы для девочек, – говорит Лайла Вазим, активистка. –Ведь женщины составляют половину общества, и талибы не могут устранить половину общества, которая может трудиться плечом к плечу с мужчинами в этом обществе.

В среду, когда здесь начался новый учебный год, в большинстве провинций страны школьницы смогли вернуться за парты после запрета, длившегося восемь месяцев. Но уже через несколько часов девочкам старше 11 лет власти вновь запретили приходить на занятия, сославшись на необходимость введения особой школьной формы. Это вызвало серьёзные протесты как в стране, так и за рубежом.

Правозащитница Малала Юсуфзай, нобелевский лауреат, поддержала требования афганских девушек. С призывом к талибам пересмотреть своё решение обратились также Организация Объединённых Наций, ЮНЕСКО, США и Европейский Союз. Равные права на образование – один из основных пунктов, на котором настаивает международное сообщество в вопросе о политическом признании движения «Талибан».