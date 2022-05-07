Инаугурация Эммануэля Макрона: первый за 20 лет

В Париже состоялась церемония инаугурации Эммануэля Макрона, который был в апреле переизбран на второй президентский срок.

Он оказался первым за 20 лет лидером французской республики, которому дважды удалось убедить избирателей проголосовать за него — после Жака Ширака в 2002-м. Николя Саркози и Франсуа Олланд не смогли переизбраться на вторую пятилетку.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Настаёт время решительных действий для Франции и для Европы. В первую очередь необходимо действовать, чтобы избежать любой эскалации после российской агрессии в Украине, чтобы помочь демократии и мужеству победить, построить новый европейский мир и новую автономию на континенте".

Официально второй срок Макрона начнётся через неделю — ровно через пять лет после его первого вступления в должность.