Коалиция левых в противовес Макрону

Французские левые силы формируют оппозиционный альянс. Цель: выступить единым фронтом на предстоящих парламентских выборах.

В Новом народном социальном и экологическом союзе - такое название получила коалиция - состоят "Непокорённая Франция", бывшего кандидата в президенты Жана-Люка Меланшона, коммунисты и зелёные.

В пятницу о вступлении в него объявила Социалистическая партия.

Оливье Фор, лидер Соцпартии Франции:

"Потому что левые могут победить только тогда, когда они едины. Люди это знают, так нам и говорят".

После многочасовых дебатов национальный совет социалистов 62,3% голосов поддержал историческое коалиционное соглашение.

"Это такой способ показать, что нам нужны избранные левые политики в противовес Эммануэлю Макрону, чтобы обязать его прислушиваться к требованиям довольно таки большой части оппозиции", - говорит избирательница.

"Я думаю, это было бы хорошо. Но я не особо верю, что у них получится. Это кажется слишком сложным", - считает другая.

Решение вызвало противление ряда видных политиков из числа социалистов. Они считают непреодолимыми разногласия с другими членами альянса. Кроме того, за право называться главной оппозиционной силой страны борются и ультраправые. Вокруг президентского движения "Вперёд республика!" тоже формируется коалиция к летним выборам в Национальное собрание парламента Франции.