Макрон: худшее из зол

Переизбрание Эммануэля Макрона на второй президентский срок многие французы восприняли с облегчением на фоне перспективы прихода к власти кандидата крайне правых Марин Ле Пен.

"Это, в первую очередь, облегчение, потому что крайне правые побеждены. Но радости нет, так как мы видим, что результаты крайне правых выросли очень сильно", - говорит эта девушка.

"Лично я могу прямо сказать, что голосовал за Макрона. Но вместе с тем я чувствую некоторое разочарование - с одной стороны, я рад, что крайне правые не пришли к власти, а с другой - я не думаю, что Макрон действительно представляет большинство французов", - говорит этот молодой человек.

Вопросы у избирателей вызывает как содержание программы Макрона, так и выполнение им предвыборных обещаний - в ходе первого мандата многие из них не были реализованы.

"Я отношусь к результатам скептически, потому что несколько слов об экологии - это далеко еще не программа, которая направлена на решение срочных проблем планетарного масштаба", - считает эта женщина.

"Мы не довольны. И мы рассчитываем, что господин Макрон все же приступит к выполнению своих обещаний", - говорит эта девушка.

Настроения французов, которым во втором туре пришлось выбирать, как многие говорят, из двух зол, были отмечены и самой низкой за последние 20 лет явкой - почти треть избирателей на участки вообще не пришли.