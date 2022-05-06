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Швейцария

500 кг кокаина на кофейной фабрике

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 Надежда Дрямина
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Изъятая на фабрике Nespresso в Швейцарии партия кокаина, апрель 2022 г.
Изъятая на фабрике Nespresso в Швейцарии партия кокаина, апрель 2022 г.   -   Авторское право  AFP PHOTO / POLICE CANTONALE FRIBOURG

Более 500 килограммов кокаина изъяла полиция на фабрике Nespresso в Швейцарии.

Странный белый порошок в мешках с кофейными зёрнами обнаружили сотрудники предприятия при разгрузке. Известно, что контейнеры с нелегальным грузом прибыли из Бразилии. Стоимость партии оценивается в почти 48 миллионов евро.

Наркотическое вещество не контактировало с продуктами, ни с оборудованием фабрики, заверили в руководстве Nespresso. 

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