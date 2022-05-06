Местные выборы в Великобритании: "тяжёлая ночь" для Бориса Джонсона

Британские лейбористы одержали символическую победу над правящей партией премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне: консерваторы утратили контроль над 3 районами столицы, включая Вестминстер – бастион тори с 1964 года.

Подсчёт голосов на местных выборах ещё продолжается, но уже можно отметить, что кроме успеха в Лондоне и Саутгемптоне, у крупнейшей оппозиционной партии во главе с Киром Страмером, скромные результаты в других регионах, где наблюдается рост поддержки зелёных и либерал-демократов.

Это промежуточные выборы, безусловно, их результаты неоднозначны. У нас была тяжёлая ночь, в некоторых избирательных округах мы теряли позиции, но в других частях страны, мы видим, что консерваторы наступают, они даже уверенно лидируют в регионах, где вообще не было традиции голосовать за тори. Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Многие обозреватели называют эти выборы своеобразным референдумом о доверии премьер-министру после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.

Оппозиция также обвиняет правительство в недостаточной борьбе с инфляцией.

Вот, что говорят британские избиратели:

Од Паскье, продавщица в книжном магазине: "Я думаю, что правительство вело себя неправильно, а некоторые члены кабинета вообще себя скомпрометировали, я думаю, избиратели решили их проучить. Люди теперь гораздо менее наивны, они поняли, что завышенные ожидания ни к чему, когда речь идёт о правящих тори".

Энди Андерсон, пенсионер: "На мой взгляд, это нормальная ситуация, когда выборы проходят в середине срока нахождения у власти правящей партии. Такие выборы – испытание для любого правительства. Но думаю, сейчас ситуация ещё хуже из-за того, что люди не доверяют нынешнему кабинету министров".

По предварительным данным, консерваторы теряют сотни кресел в местных советах.

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