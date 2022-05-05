Интрига на парламентских выборах в Северной Ирландии

В четверг в Северной Ирландии проходят выборы в региональный парламент. По данным опросов, впервые в истории Ольстера большинство мест в Ассамблее может набрать левая националистическая партия "Шинн Фейн" (Sinn Féin, в переводе с ирландского гэльского – "Мы сами").

В прошлом Лондон называл эту партию политической витриной боевиков ИРА (Ирландской республиканской партии). Главные соперники "Шинн Фейн" Демократическая юнионистская партия, представляющая интересы протестантского населения провинции, заявляют, что в случае победы националисты организуют референдум о выходе Ольстера из Соединённого Королевства и об объединении с Республикой Ирландия. Но "Шинн Фейн" строила свою предвыборную кампанию на экономической повестке, не акцентируясь на вопросах национальной принадлежности.

Среди острых тем дебатов – инфляция на фоне войны в Украине, а также задержки поставок британской продукции в регион из-за создания таможенной границы в Ирландской море в результате "брексита". В "Шинн фейн" поддерживают Протокол по Северной Ирландии, поскольку он позволяет избежать установления жёсткой наземной границы между британской провинцией и остальной территорией острова.

Аналитики также ожидают прирост голосов, отданных за либеральную партию "Альянс", её может массово поддержать молодёжь, недовольная консервативной позицией действующего большинства в отношении абортов, а также избиратели, стремящиеся дистанцироваться от жесткого разделения общества на юнионистов и националистов.

Подсчёт голосов начнётся в пятницу утром, результаты волеизъявления могут быть объявлены на выходных.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.