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Великобритания

Британская помощь Украине

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 Luke Hanrahan
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский   -   Авторское право  AP/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно выражал поддержку и готовность оказать помощь Украине. И действия его правительства не расходятся со словами премьера. Об этом заявил в Палате Представителей Бен Уоллес, министр обороны Великобритании:

– 9 марта я объявил, что мы поставим высоко- и низкоскоростные зенитные ракеты Starstreak. Могу сообщить, что уже более трёх недель они находятся на месте ведения военных действий, развёрнуты и используется украинскими военными для обороны своей территории.

Теперь десятки украинских солдат проходят подготовку в Великобритании, где учатся обращаться с британской техникой, а затем возвращаются воевать против России.

– Должно быть, в дипломатическом и политическом плане проще привозить украинских солдат сюда, – считает Стюарт Кроуфорд, подполковник в отставке, военный эксперт.

При этом он убеждён, что британские инструкторы также активно действуют и на украинской территории:

– Меня бы крайне удивило, если бы оказалось, что это не так, но инструкторы не станут носить британские знаки различия и нашивки на своей форме. И, полагаю, они будут тренировать украинских военных, а не воевать. До сих пор мы обеспечивали Украине оружие и боевую подготовку, достаточные, чтобы не потерпеть поражения. Теперь же, похоже, мы начинаем снабжать их оружием и подготовкой, способными обеспечить им победу.

Между тем в Украинском культурном центре в Лондоне продовольствие, лекарства и обмундирование для украинской армии поступают за счёт частных пожертвований.

Эта поношенная обувь будет передана бойцам Национальной гвардии Украины. Волонтёры считают, что европейские страны могли бы проявить большую щедрость:

– Многое требуется сортировать, стирать, чистить... Украина не заслуживает того, чтобы быть страной поношенных вещей, и мы стараемся приводить их в порядок. Оплачиваем перевозку, собираем средства везде, где только можно, и если британские власти пришлют побольше вещей, это сильно поможет».

Пытаясь сдержать наступление российской армии, украинские военные нуждаются в пополнении своих арсеналов.