Путин извинился перед Израилем за слова Лаврова

Владимир Путин извинился перед руководством Израиля за слова своего министра иностранных дел. В минувшее воскресенье Сергей Лавров заявил в интервью итальянским СМИ, что у "Гитлера была еврейская кровь".

В четверг на сайте Кремля появилась информация о телефонном разговоре между президентом России и премьер-министром Израиля. В опубликованном позже коммюнике кабинета Нафтали Беннета говорится, что "премьер-министр принял извинения российского президента и поблагодарил его за то, что тот прояснил свое отношение к еврейскому народу и памяти Холокоста".

Аналитики подчёркивают, что Москве невыгодно терять одного из немногих западных партнёров, сохраняющих нейтральную позицию с начала вторжения в Украину.

Накануне в Нью-Йорке был заслушан доклад Генерального секретаря ООН по итогам его поездки в Россию и Украину.

"В ходе всех моих поездок я не скрывал того, что думаю, - заявил Антониу Гутерриш. - Я сказал в Москве то же самое, что и в Киеве. Именно это я неоднократно говорил в Нью-Йорке: вторжение России в Украину является нарушением территориальной целостности этой страны и устава Организации Объединенных Наций, оно должно немедленно прекратиться ради народов Украины, России и всего мира".

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина несет ответственность за вторжение и обвинил Запад в использовании конфликта в качестве предлога для наказания России

Реагируя на это, постпред США Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в "распространении чистейшей дезинформации".