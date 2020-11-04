Марадона перенес операцию

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона во вторник успешно перенес операцию в связи с субдуральной гематомой головного мозга. Об этом сообщил его врач Леопольдо Луке. 2 ноября Марадона был госпитализирован с признаками анемии и обезвоживания для прохождения обследования, в результате которого в его мозге была обнаружена гематома.

Леопольдо Луке, врач Диего Марадоны: "Операция длилась примерно час и двадцать минут, хроническая субдуральная гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию. Он останется под наблюдением. Все в порядке".

Это хирургическое вмешательство не первое в жизни 60-летнего футболиста. Ранее он уже перенес две операции по шунтированию желудка. Кроме того у него было два сердечных приступа и гепатит, вызванный чрезмерным употреблением алкоголя.