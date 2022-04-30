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мир

Страны ЕС решают "газовый вопрос"

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Штаб-квартира "Газпрома" в Санкт-Петербурге, 27 апреля 2022 г.
Штаб-квартира "Газпрома" в Санкт-Петербурге, 27 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Строительство нового греко-болгарского газопровода будет завершено уже в июне. Об этом Брюссель объявил после недавнего решения Москвы о прекращении поставок сырья в Польшу и Болгарию.

ICGB будет транспортировать 3 миллиарда кубометров газа в год с перспективой расширения до 5 миллиардов. Проект стоимостью 240 миллионов евро призван дополнить существующую европейскую сеть поставок.

Джордж Тасакос, представитель AVAX Group:
"ICGB - Интерконнектор "Греция-Болгария" - это стальной трубопровод высокого давления, который будет осуществлять передачу природного газа из системы трубопроводов Греции в систему трубопроводов Болгарии".

Между тем болгарский и румынский лидеры заявили, что объединят усилия для снижения давления России на европейский газовый рынок. Болгарский премьер поднял вопрос о транспортировке газа из Турции в Румынию. Болгария также рассматривает перспективу закупок у Азербайджана.

А Польша и Чехия возобновят переговоры о строительстве газопровода Stork II.

Ранее обсуждение проекта было поставлено на паузу. Но теперь обе страны открыты для сотрудничества в области энергетики. Тем более, что Чехия на 90 с лишним процентов зависит от российского газа.

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