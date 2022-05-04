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Великобритания

Шотландка для Украины

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Ткацкая фабрика, Абердин
Ткацкая фабрика, Абердин   -   Авторское право  AFP

Тартан в цветах украинского флага уже стал настоящим хитом. Уникальную ткань в сине-желтую клетку производит фабрика в Шотландском нагорье. Полученную от продажи прибыль, компания передаст пострадавшим от войны в Украине.

Шотландку для Украины запустили несколько недель назад. За это время со станков сошли и были проданы километры ткани.

Патрик Льютас, операционный директор Great Scot tartan: "Вот, о чем мы тогда подумали. А, что, если разработать тартан, который потом мы сможем продавать и делать из этой ткани разные вещи, будь то пледы для пикника, шарфы, юбки, куртки, да все, что угодно: ошейники и поводки для ваших собак, рождественские чулки, все. Мы можем производить такой тартан, продавать его и жертвовать прибыль. Все просто. Этим мы и занимаемся".

Когда на своей странице в Facebook фабрика представила новый тартан, реакция, по словам директора предприятия, была фантастической: десять тысяч репостов, почти 140 тысяч лайков и около трех тысяч комментариев. .

Марго Пейдж, основательница компании Great Scot tartan: "Я бы хотела надеть на  Владимира Зеленского килт, пожать ему руку и сказать, что он почетный шотландец".

Когда-то тартаны сигнализировали о принадлежности шотландцев к определенному клану. В 1746 году, после подавления восстания якобитов, британские власти запретили одежду из тартана. Клетка вернулась и обрела вторую жизнь лишь в середине XIX века.