Расследование AP: в театре Мариуполя погибли около 600 человек

Удар по Драмтеатру украинского Мариуполя на самом деле был намного смертоноснее, чем предполагалось. Таковы данные расследования, проведённого Associated Press. Оно основано на рассказах почти двух десятков выживших, спасателей и людей, близко знакомых с театром. Первоначально власти Мариуполя сообщали о гибели 300 человек.

Мария Кутнякова вместе со своей семьей находилась в театре, но вышла на улицу перед нападением.

"Это было ясное осознание того, что они воюют не с армией, - говорит Мария, - они воюют с каждым украинцем, с каждым мариупольцем. Они пришли не захватить город, они пришли его разрушить".

Используя реконструкцию 3D-модели плана здания и выводы экспертов, журналисты установили, что в результате взрыва погибли около 600 человек внутри и снаружи театра. Юлия Марухненко жила неподалёку и прибежала на помощь сразу же после нападения.

"Во-первых, погибли люди, которые были на верхних этажах, - рассказывает она, - которые прятались от окон подальше. Они вот в лоджиях наверху были, на втором и третьем этажах. Они там спали, ну, как бы существовали там, А когда попала ракета, их, наверное, мгновенно убило, а дальше просто всё здание посыпалось на полевую кухню, где тоже очень много людей находилось".

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от театра, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 кв. метра.

В подвалах и помещениях Мариупольского драмтеатра сотни жителей города укрывались от бомбёжек. Здание стало мишенью российского авиаудара 16 марта. По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслись больше 200.

Москва обвинения в обстрелах мирных жителей отвергает и заявляет, что это украинские войска обстреливают своих же граждан либо фабрикуют свидетельства обстрелов.

Расследование также опровергает утверждения России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.

Эту бомбардировку многие осудили как военное преступление.