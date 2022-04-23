Мариуполь: будут ли штурмовать "Азовсталь"?

По меньшей мере 8 человек, по данным украинских властей, погибли в Одессе п результате обстрела российскими войсками портового города. Утверждается, что пострадали многие дома, в том числе многоэтажное здание дом. Минобороны РФ подтвердило, что в этом районе были нанесены удары с применением высокоточных ракет, заявив, что на военном аэродроме под Одессой была выведена из строя база материально-технического снабжения.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, и относиться к ней нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нужно возвести стену между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", - написал в своём Twitter министр иностранных дел украины Дмитрий Кулеба.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

Появилось видео, на котором женщины и дети на территории осажденного мариупольского завода "Азовсталь" говорят, что у них "истощаются силы" и просят срочной эвакуации на подконтрольную Украине территорию. По словам советника президента Украины Алексея Арестовича, российские войска возобновили авиаудары по "Азовстали", а также пытаются проводить штурмовые действия с тем, чтобы окончательно подавить сопротивление. Прямая попытка захватить завод будет представлять собой отступление от приказа президента России Владимира Путина, который он отдал двумя днями ранее.

По оценкам украинских официальных лиц, около 2000 военнослужащих находятся внутри завода вместе с мирными жителями, укрывающимися в подземных туннелях. Арестович сказал, что они пытаются противостоять новым атакам.

Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко сообщил, что в субботу эвакуация гражданских лиц из города вновь была сорвана. По его словам, оокло 200 мирных жителей собрались в ожидании эвакуационных автобусов, но российские военные приказали им расходиться, сказав, что "сейчас будет обстрел".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил об отчаянном положении мариупольцев в ходе своей последней пресс-конференции, которую он провел на одной из станций киевского метро.

"Мы говорили, что готовы к любому возможному формату обмена для наших людей, оказавшихся в этой ужасной ситуации, в таком кровавом окружении со всех сторон, - сказал Зеленский. - Но вот недавно говорил президент России - мне показали его послание - что "там осталась цитадель, но мы не будем её штурмовать". Но после этого, буквально через два часа, они начинают ее бомбить. Вопрос о доверии уже не стоит, тут хотя бы наладить прагматичный диалог".

Зеленский также сказал, что по-прежнему готов встретиться с Владимиром Путиным, и что хочет остановить войну и её закончить, по возможности, дипломатическим путём, добавив однако:

"Но если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов".

Спутниковые снимки, сделанные американской Maxar Technologies, свидетельствуют о расширении второго кладбища у Мариуполя за последний месяц, при этом готовятся несколько длинных траншей, которые, вероятно, станут новыми местами массовых захоронений. В недавних сообщениях украинских СМИ со ссылкой на официальных лиц говорится, что российские солдаты перевозят тела убитых в Мариуполе людей в посёлок Мангуш для захоронения.

В результате обстрела Харькова в субботу днём погибли 4 человека. Еще один погибший и один раненый - в деревне Чугуевского района.

Около15:00 по местному времени российские военнослужащие открыли огонь в центре Золотого Луганской области. По данным губернатора Сергея Гайдая, "2 человека погибли на месте, ещё двое получили ранения, повреждены жилые дома. Эвакуированы 15 жителей, в том числе 8 инвалидов".

В ночь на православную Пасху по всей Украине будет действовать комендантский час