Кто обстрелял драмтеатр в Мариуполе?

В Киеве сегодня утром завершен 35-часовой комендантский час, за минувшие сутки обстрелам подверглись несколько жилых кварталов украинской столицы. Стреляли и по осажденному Мариуполю. Россия и Украины взаимно обвиняют друг друга в бомбардировке городского драмтеатра- места, где укрывались люди и был создан пункт сбора на эвакуацию. в момент налета там могли находиться сотни людей. У здания театра крупная надпись - "Дети".

Об обстреле театра написал в своем твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Москве отрицают, что обстрел велся российскими военными, объясняя случившееся провокацией украинских националистов.

Тем временем российская и украинская делегации продолжили переговоры. Сообщается, что стороны разработали предварительный план из 15 пунктов. На кону - вопрос о выводе российских войск в обмен на нейтральный статус Украины и ее неприсоединение к НАТО.

"Нейтральный статус сейчас серьезно обсуждается в увязке, конечно, с гарантиями безопасности, - прокомментировал мутацию глава российского МИДа Сергей Лавров. - Это ровно то, что президент Путин говорил в феврале на одной из своих пресс-конференций. Любые возможные варианты, любые общериемлемые гарантии безопасности - для Украины и для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил: "Переговоры продолжаются, переговоры ради Украины. Мои приоритеты абсолютно ясны: это окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности."

Близкие к переговорам источники говорят, что они продвигаются сложно, но видят пространство для компромисса. Киев настаивает на выводе российских войск и создании "украинской модели с юридически выверенными гарантиями безопасности".

Камнем преткновения остается требование России о признании Украиной отделения Крыма и независимости сепаратистских республик.