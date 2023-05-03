Россия опустилась на 164-е место в рейтинге свободы прессы

Из-за усиления пропаганды и давления на независимые СМИ "Репортеры без границ" понизили рейтинг России в ежегодном отчете. Как отмечается в докладе, в глобальном масштабе прессе угрожает наплыв дезинформации
"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия в нем заняла 164-е место из 180, соседями по таблице для нее стали Бангладеш и Турция.
"В рекордно короткие сроки Москва создала новый медиа-арсенал, предназначенный для распространения дискурса Кремля на оккупированных территориях на юге Украины, одновременно жестко подавляя последние оставшиеся независимые российские СМИ, которые были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами", — отмечается в докладе.
При этом Украина, несмотря на введенное военное положение, ограничения на распространение информации и низкий уровень безопасности для журналистов, за год поднялась в рейтинге с 106 до 79 места.
Исходя из доклада, в глобальном масштабе свободе прессы угрожает рост дезинформации.
Седьмой год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия, за ней следуют Ирландия и Дания.
Франция поднялась на две позиции и занимает 24-е место. Бразилия также продвинулась вперед после избрания президента Лулы да Силвы.
Замыкают рейтинг Вьетнам, Китай и Северная Корея. При этом Поднебесная названа в отчете "крупнейшим в мире тюремщиком для журналистов и одним из крупнейших экспортеров пропагандистского контента".
По данным "Репортеров без границ", регион Северной Африки и Ближнего Востока остается самым опасным для журналистов, в отличие от Европы.
В целом, международная организация сочла "плохими" условия для журналистики в семи странах из десяти.