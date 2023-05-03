Россия опустилась на 164-е место в рейтинге свободы прессы

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Из-за усиления пропаганды и давления на независимые СМИ "Репортеры без границ" понизили рейтинг России в ежегодном отчете. Как отмечается в докладе, в глобальном масштабе прессе угрожает наплыв дезинформации

"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия в нем заняла 164-е место из 180, соседями по таблице для нее стали Бангладеш и Турция.

"В рекордно короткие сроки Москва создала новый медиа-арсенал, предназначенный для распространения дискурса Кремля на оккупированных территориях на юге Украины, одновременно жестко подавляя последние оставшиеся независимые российские СМИ, которые были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами", — отмечается в докладе.

При этом Украина, несмотря на введенное военное положение, ограничения на распространение информации и низкий уровень безопасности для журналистов, за год поднялась в рейтинге с 106 до 79 места.

Исходя из доклада, в глобальном масштабе свободе прессы угрожает рост дезинформации.

С наступлением цифровой эры весь информационный ландшафт, конечно же, изменился. Цифровые платформы дали нам бесчисленное множество новых способов информирования и самовыражения. Но они также создают благодатную почву для тех, кто сеет дезинформацию и теории заговора. Мы находимся на новом перепутье Одри Азуле гендиректор ЮНЕСКО

Седьмой год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия, за ней следуют Ирландия и Дания.

Франция поднялась на две позиции и занимает 24-е место. Бразилия также продвинулась вперед после избрания президента Лулы да Силвы.

Замыкают рейтинг Вьетнам, Китай и Северная Корея. При этом Поднебесная названа в отчете "крупнейшим в мире тюремщиком для журналистов и одним из крупнейших экспортеров пропагандистского контента".

По данным "Репортеров без границ", регион Северной Африки и Ближнего Востока остается самым опасным для журналистов, в отличие от Европы.

В целом, международная организация сочла "плохими" условия для журналистики в семи странах из десяти.