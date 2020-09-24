В высшей судебной инстанции Евросоюза проиграл апелляцию главный подозреваемый по делу пропавшей в 2007 году 3-летней Мадлен Макканн. Гражданин Германии, известный как Кристиан Б., пытался обжаловать европейский ордер на его арест по другому делу — об изнасиловании в 2005 году в Португалии.

Сейчас он отбывает тюремное наказание по обвинению в торговле наркотиками, его срок истекает в январе. Кристиана Б. уже осудили за изнасилование 72-летней американки в 2005 году в городе Прайа да Луш. Маленбкая британка Мадлен исчезла на том же курорте двумя годами позже.

Мнение о том, что девочка мертва, выразил в июне этот немецкий прокурор:

"Я могу только добавить, что это похоже на пазл, - сказал Ханс-Кристиан Волтерс. - Есть много кусочков, которые заставляют нас думать, что подозреваемый действительно виновен. Один из кусочков - это сигнал мобильного телефона, которым Кристиан Б. пользовался в период событий. Сигнал был принят вышкой в районе аппартаментов Ocean Club. Если бы у нас были только предположения, мы бы не давали интервью. Мы бы не лишали родителей надежды на то, что Мэдди жива, или на то, что способ расследования будет изменён».

Во время исчезновения Мадлен из апартаментов, которые снимали её родители в Алгарве, подозреваемый жил поблизости. Полиция Великобритании, Португалии и Германии продолжает расследование. В этом районе Прайа да Луш она не нашла ни тела, ни убедительных улик.