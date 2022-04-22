В деле об исчезновении трёхлетней Мадлен Маккан появился обвиняемый

Немецкая прокуратура предъявила официальные обвинения подозреваемому в убийстве трёхлетней британки Мадлен Маккан.

Девочка исчезла в мае 2007 года в португальском городе Прайа да Луш во время отдыха с семьёй. За поисками ребёнка и ходом расследования, которое проводили правоохранительные органы Германии, Британии и Португалии, следил весь мир.

Имя обвиняемого - Кристиан Брюкнер. Это гражданин ФРГ, как пишут СМИ, педофил-рецидивист. Он отбывает тюремный срок за изнасилование в 2005 году 72-летней женщины и ожидает суда по делу о ещё одном сексуальном преступлении.

В июне 2020 года прокуратура заинтересовалась 44-летним Брюкнером, выяснив, что в момент пропажи Мадлен он проживал в нескольких километрах от места, где семья Маккан проводила отпуск.

Как стало известно СМИ, обвинения предъявлены на основании "вещественных доказательств похищения и убийства" трёхлетней британки.