Скандалы с сексуальным подтекстом сотрясают британскую Консервативную партию. Самым крупным ударом по репутации стало отстранение члена Палаты общин Нила Пэриша. Его обвинили в просмотре порнографии на заседаниях в присутствии коллег. Как минимум один раз рядом с ним в это время сидела женщина-министр.

Обвинения в ненадлежащем поведении стали основанием для внутреннего парламентского разбирательства. 65-летний член Палаты общин в конце концов признал, что дважды смотрел порновидео в ходе заседаний парламента. В первый раз, по его словам, это произошло случайно – он изучал сайт, посвящённый тракторам, как вдруг на странице появились кадры интимного содержания.

Своим самым тяжёлым проступком Пэриш называет второй случай: по его словам, он уже осознанно запустил порнографию на своём телефоне, будучи на рабочем месте.

Супруга Пэриша, комментируя это дело, посочувствовала мужу. По её словам, если бы надо было переживать по поводу каждого просмотра порнографии, в мире осталось бы слишком мало жён.

Сексистские нападки или «неприличная поза»

Тем временем одна из видных представительниц партии лейбористов Анджела Рейнер потребовала от консервативного премьер-министра Бориса Джонсона объяснений в связи с публикацией о вручении премии «сексист года» на вечеринке в резиденции главы правительства в разгар карантина.О шутливой награде сообщала The Sunday Times. Ранее Джонсон был вынужден извиняться за устроенный во время пандемии праздник. По его словам, он уплатил штраф за нарушение антиковидных ограничений.

В воскресных же изданиях после этого были опубликованы и претензии к Рейнер, которая на заседании Палаты общин во время выступления премьер-министра сидела, скрестив ноги, как героиня Шэрон Стоун в «Основном инстинкте». Тем самым лейбористка, якобы, «деконцентрировала» Бориса Джонсона.

Рейнер все претензии отвергает, называет «сексистскими». «Я красивая, у меня длинные рыжие волосы и многие, видя меня впервые, думают, что я глупа», — объяснила парламентарий в интервью Guardian, жалуясь, что её часто недооценивают из-за внешнего вида.