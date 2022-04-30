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Украина

Тактические успехи ВСУ на востоке и гуманитарные пресс-туры РФ

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: бои на востоке Украины
Иллюстрационное фото: бои на востоке Украины   -   Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Украинские военные уничтожили в районе Изюма Харьковской области российский пункт управления и более 30 единиц техники, в том числе танки и БТРы, благодаря разведданным спецназа. Об этом сообщила пресс-служба МФД Украины, указав также на потери личного состава россиян.

Работу нацгвардейцев и бойцов ВСУ назвали в ведомстве "филигранной".

В утренней сводке Минобороны Великобритании говорится, что по данным военной разведки королевства, Россия была вынуждена перегруппировать разрозненные подразделения после неудачных наступлений на северо-востоке Украины.

На данный момент главное стратегическое направление, где ведутся самые ожесточенные бои – это восток страны. Украинские силы не просто обороняются, но в некоторых точках контратакуют. И это факт.
Юрий Сак
Советник министра обороны Украины

В Минобороны РФ сообщили о том, что российские военнослужащие доставили более 60 тонн гуманитарной помощи жителям города Изюм, подчеркнув, что в приёме и распределении еды принимают участие волонтёры из числа местных жителей.

Переговоры были, и есть понимание, что гражданские лица: дети, женщины, – если они там действительно есть, – должны быть оттуда вырваны.
Денис Пушилин
Глава ДНР

Украинские СМИ отмечают, что в Мариуполе также состоялся гуманитарный пресс-тур, организованный российским военным ведомством. Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин анонсировал "большую стройку" в Мариуполе сразу же после того, как "решится вопрос с "Азовсталью".

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