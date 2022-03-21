Мировой рынок зерна – ещё одна жертва войны на Украине

Может ли война на Украине обернуться глобальным продовольственным кризисом, а для отдельных стран – голодом? В Брюсселе заседают сразу два совета: министры сельского хозяйства стран ЕС обсуждают, как помочь европейским фермерам справиться с ростом цен на топливо и удобрения, и как увеличить объёмы производства и запасы зерна. Ожидается, что европейцам временно разрешат отклониться от экологических нормативов по рефертилизации и сократить площадь незасеянных земель.Ситуация на рынке зерновых также в центре внимания министров иностранных дел 27 стран.

Так, по словам главы МИД Франции, Европе придётся принимать меры для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Нам известны объёмы производства зерновых культур на Украине и в России и мы наблюдаем последствия войны: невозможно вести посевные работы, собирать урожай, экспортировать. К серьезному сбою мирового продовольствия привели вовсе не санкции, а война. Ведь не вводились продовольственные санкции, ни одно ограничение не касалось продовольствия. Виной всему война, именно война может привести к голоду. Жан-Ив Ле Дриан Министр иностранных дел Франции

Украина и Россия производят около 30% потребляемых злаков, с начала российского вторжения в соседнюю страну мировые цены на пшеницу выросли на 50%.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), украинскому сельскому хозяйству уже недостает рабочих рук из-за того, что миллионы людей были вынуждены покинуть своё место жительство. Отмечается также, украинская портовая инфраструктура на Чёрном море фактически не функционируют. Девальвация рубля, вызванная санкциями против России, может сказаться не только на ценах, но и на производительности труда в российском АПК.

При этом Россия объявила о запрете на экспорт зерна в отдельные страны, а Украина прекратила экспорт основных продуктов питания. Сербия, которая производит 3 миллиона тонн зерна в год, также приостановила поставки. Президент Александр Вучич сообщил, что за один день балканская страна получила заказы на объёмы, соответствующие четверти от всех национальных резервов.

За ситуацией на рынке зерна с особым вниманием следят в африканских странах, зависящих от поставок из причерноморского региона.

Алжир был вынужден запретить поставки зерна, сахара и изделий из крупы, а также пересмотреть свое решение отказаться от французской пшеницы, принятое в конце прошлого года из-за дипломатического кризиса в отношении двух стран. В апреле и мае Париж поставит в северо-африканскую республику около 500 тысяч тонн зерна.

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