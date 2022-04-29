Ракетный удар по Киеву

Украинская столица подверглась ракетным ударам со стороны России в четверг. По данным местных властей, при этом пострадал высотный жилой дом, несколько человек были ранены. Российские СМИ сообщают, что ракеты поразили оборонный завод «Артём». Взрывы прогремели вскоре после завершения совместной пресс-конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского, которые перед этим провели в Киеве встречу. Сам Гутерриш так прокоментировал эту ситуацию:

– Не считаю важным, находится ли генсек ООН в украинской столице. Важно то, что произошло нападение, и меня это потрясло, ведь Киев – священный город как для украинцев, так и для русских. Я считаю, что этот город с его необычайной красотой, большим историческим значением, историческим и культурным наследием, должен быть сохранён. Поэтому я потрясён.

Глава МИД Украины назвал «чудовишным варварством» ракетные удары по Киеву во время пребывания здесь генсека ООН и премьер-министра Болгарии.

Между тем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Эти деньги предполагается направить на военную, гуманитарную и экономическую помощь. При этом Белый дом призывает и другие страны продолжать выделять средства для содействия Киеву.