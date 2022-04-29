Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Ракетный удар по Киеву

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Киев после ракетного удара
Киев после ракетного удара   -   Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинская столица подверглась ракетным ударам со стороны России в четверг. По данным местных властей, при этом пострадал высотный жилой дом, несколько человек были ранены. Российские СМИ сообщают, что ракеты поразили оборонный завод «Артём». Взрывы прогремели вскоре после завершения совместной пресс-конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского, которые перед этим провели в Киеве встречу. Сам Гутерриш так прокоментировал эту ситуацию:

– Не считаю важным, находится ли генсек ООН в украинской столице. Важно то, что произошло нападение, и меня это потрясло, ведь Киев – священный город как для украинцев, так и для русских. Я считаю, что этот город с его необычайной красотой, большим историческим значением, историческим и культурным наследием, должен быть сохранён. Поэтому я потрясён.

Глава МИД Украины назвал «чудовишным варварством» ракетные удары по Киеву во время пребывания здесь генсека ООН и премьер-министра Болгарии.

Между тем президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Эти деньги предполагается направить на военную, гуманитарную и экономическую помощь. При этом Белый дом призывает и другие страны продолжать выделять средства для содействия Киеву.