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Метро Мадрида сокращает поезда

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 Кнарик Хачатрян
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Улицы Мадрида, станция метро
Улицы Мадрида, станция метро   -   Авторское право  Manu Fernandez/The Associated Press

Мадридское метро сокращает количество своих поездов из-за резкого рост цен на электричество. По данным министерства транспорта,  на метро сейчас уходит 830 тыс евро в сутки против 120 тыс евро в прошлом году. Теперь в час пик поездов метро будет на 4% меньше, чем раньше, а в обычное время - на 10 %. Эти меры пытаются оправдать и тем, что число пассажиров пока не превышает 80% от показателей "допандемийного" периода.

"Очевидно, что в контексте столь высокой цены за мегаватт-час эта мера, помимо адаптации предложения к спросу, будет означать выгоду в отчёте о прибылях и убытках Metro de Madrid", - пояснила гендиректор Мадридского метрополитена Сильвия Ролдан. 

Мадридские властитакже отметили, что, несмотря на трудности, повышать цены за проездные абонементы, замороженные на 8 лет, они не будут. Но оппозицию это не убеждает. Представитель движения Más Madrid Моника Гарсия говорит:  

"Это означает, что один из каждых 10 поездов не придёт, это означает, что вы увидите на 900 поездов меньше, это означает, что время ожидания увеличится с 3  до 7 минут, и это означает, что мадам Аюсо (глава регионального сообщества Мадрид__Изабель Аюсо Диас - прим.ред.) крадёт 6000 часов жизни у мадридцев".

Вместо сокращения числа поездов оппозиция предлагает снизить зарплаты ответственным за транспорт чиновникам, некоторые из которых выше, чем у главы правительства, а также инвестировать в солнечные батареи и другие источники возобновляемой энергии.