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Франция

Парижское метро отказывается от бумажных билетов

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 Euronews
Билеты парижского метро
Билеты парижского метро   -   Авторское право  JOEL SAGET/AFP or licensors

Этот привычный для парижан и туристов ритуал в столичном метро скоро исчезнет. После более чем 120-летней верной службы бумажный билет выходит из обращения.

За свою более чем вековую историю билет менял цвета, до 1968 года контролеры должны были его компостировать... Пока он не был преобразован в магнитный билет, став со временем одним из символов Парижа, своего рода винтажной эмблемой столицы.

Для туристов зачастую это еще и сувенир из "города любви".

Каким бы маленьким он ни был, срок его жизни очень короткий - час, полтора - и мы все равно к нему привязываемся! Это неразумно!
Грегуар Тонна
автор книги "Маленькая история билета парижского метро"

Отказ от бумажного билета в пользу цифрового был запланирован на 2021 год, но несколько раз откладывался, то из-за пандемии коронавируса, то из-за нехватки электронных чипов.

Из оборота уже вышли знаменитые "карне" - по 10 билетов. Те, кто еще не готов прощаться с бумажным символом парижского метро, сможет приобрести их кассах до 2025 года.