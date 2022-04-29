Аномальная жара в Индии и Пакистане

В Индии и Пакистане установилась аномально жаркая погода. По данным синоптиков, тревожная ситуация наблюдается в 15 из 28 индийских штатов. В Дели, как ожидается, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 45°C, что на шесть градусов выше нормы.

Из-за жары в стране возникли перебои с электроэнергией. Во многих домах круглосуточно работают кондиционеры и системы вентиляции, что резко увеличило нагрузку на сети. При этом на электростанциях отмечается нехватка угля, который используется для выработки 70% электроэнергии в стране. Для обеспечения более быстрой доставки топлива товарными составами в Индии временно сократили число пассажирских поездов.

Подобное положение дел наблюдается и в Пакистане, где генерируемых мощностей не хватает для покрытия потребностей, что приводит к многочасовым веерным отключениям как в городах, так и в сельской местности.

Помимо этого жара уничтожает урожай, в частности пшеницы, что может сорвать планы стран, намеревавшихся заместить индийской пшеницей поставки с российских и украинских полей. Экономисты опасаются, что в таких условиях ожидавшееся после пандемии восстановление экономики окажется под угрозой.