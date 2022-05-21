Снег и рекорды холода в Бразилии

Пока Индия борется с сильной жарой, Франции угрожает засуха, а в Германии наступило лето в середине мая, Бразилия переживает самые низкие температуры, когда-либо наблюдавшиеся в её южных землях. Этот рекорд за всю историю метеонаблюдений составил 1,4 градусов по Цельсию к югу от бразильской столицы, а в Сан-Паулу столбики термометров опустились до отметки в 6,6 градуса.

Южнее, в Санта-Катарине, туристы и местные жители высыпали на улицы, чтобы подивиться снегу – Санта-Катарина не видела его уже 15 лет. Холодные фронты в Бразилии - частое явление в это время года. Они усиливаются субтропическим штормом, что делает это явление уникальным: шторм образует как бы барьер, удерживающий холодные воздушные массы в глубине страны.

Изменение климата и глобальное потепление также играют свою роль. Полярные воздушные массы обычно двигаются на юг к экватору, а теплые ветры – к полюсам. Но с глобальным повышением температуры эти перемещения больше не сбалансированы.