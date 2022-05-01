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Индия

Индия изнывает от аномальной жары

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Ребенок играет с водой. Гувахати, Индия
Ребенок играет с водой. Гувахати, Индия   -   Авторское право  Anupam Nath/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Индию пришла аномальная жара. Температура на большей части территории превышает 40-градусную отметку.

Страна пережила самый жаркий март с момента начала метеорологических наблюдений 122 года назад.

В 2015 году экстремальные погодные условия унесли жизни 3,5 тысяч человек.

В этот раз людей просят оставаться дома и пить как можно больше воды.

Высокие температуры не могли не повлиять на сезон сбора урожая - он начался необычно рано. Такая жара типична для середины лета.

Из-за аномальной жары наши посевы пострадали. Из-за внезапного повышения температуры уровень грунтовых вод упал. Столь нетипичная жара уничтожила половину урожая
Суреш Сингх
фермер

То, что происходит, в основном связано с изменением климата в последние десятилетия.

Количество жарких дней в году с температурой выше 45 и даже 50 градусов Цельсия увеличивается уже несколько десятилетий.

Есть и другой немаловажный фактор: в Индии появляется все больше зданий, а это значит, что жара в городах сохраняется дольше. 

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