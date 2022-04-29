Американский СПГ как альтернатива "Газпрому"

США намерены увеличить поставки сжиженного газа в Европу на 15 миллиардов кубометров в год, чтобы снизить зависимость союзников от российских энергоносителей.

"Спрос на СПГ в Европе и позиция администрации Байдена в отношении отрасли увеличивают прибыль крупных американских экспортёров".

На побережье Луизианы на полную мощность работают установки, преобразующие газ в жидкую форму для последующей транспортировки в Европу.

Эрик Феста, директор по СПГ во французской компании Total Energies: "За моей спиной танкер для перевозки сжиженного метана. Французские и европейские порты будут принимать всё больше таких газовозов, это укрепит энергетическую безопасность".

По словам представителя Total Energies, объёмы жидкого топлива, которые вмещает такое судно, практически покрывают дневной расход природного газа во Франции.

Эрик Феста: "За первые три месяца 2022 года импорт из США уже достиг прошлогоднего уровня. К концу декабря американские поставки СПГ могут вырасти в 3 или даже 4 раза".

С начала войны в Украине ЕС заплатил России более 26 миллиардов евро только за импорт газа. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе американский сжиженный газ сможет компенсировать лишь 10% российских поставок.

Стоимость производства и транспортировки сланцевого газа существенно превышает стоимость поставок по газопроводу. К тому же Евросоюзу не хватает СПГ-терминалов с системой регазификации. Большинство из них находятся в южной Европе: на Испанию приходится 25% всех мощностей, в то время, как в Германии нет ни одной действующей регазификационной установки.

Импорт природного газа в Европу Associated Press/Associated Press

Экологи указывают на ущерб для окружающей среды, связанный со сланцевой газодобычей методом гидроразрыва геологического пласта, а именно: большой расход воды, загрязнение грунтовых вод и риск землетрясений.

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