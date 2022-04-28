В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт. Первая в истории Америки женщина-госсекретарь скончалась 23 марта на 85-году жизни от рака.

Панихиду, которую возглавил действующий президент, посетили около 1500 тысяч человек, среди них и чета Клинтонов.

В своей речи Джо Байден отметил, что "имя Олбрайт до сих пор символизируется с Америкой как силой добра в мире".

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